Украина и Норвегия подписали соглашение по ядерному сотрудничеству

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко и посол Норвегии Эрик Сведал провели встречу, в ходе которой подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 8 июня, информировала пресс-служба ведомства. Так, документ предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности. В задания участников группы будет входить обсуждение приоритетов и разработка стратегий, а также обеспечение эффективного внедрения общих проектов.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, урегулирование ситуации с расчетами по зеленому тарифу, а также развитие водородной энергетики как один из приоритетов на пути к чистой энергии.

Наконец, Галущенко и Сведал приветствовали сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере геологической разведки, в частности проведение сейсморазведочных работ в Черном море. При этом одним из перспективных направлений сотрудничества определили также оффшорную ветроэнергетику.