В ОБСЕ прокомментировали выход России из ДОН

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН, сообщает Корреспондент.

"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе" , - написала Линде в Twitter.

В то же время действующий председатель добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре.