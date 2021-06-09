В ОБСЕ прокомментировали выход России из ДОН
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу (ДОН, сообщает Корреспондент.
"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе", - написала Линде в Twitter.
В то же время действующий председатель добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в договоре.