Курс валют НБУ на 9 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 июня, снизился до отметки 27.18 за 1 доллар.
Евро подорожал на 3 коп до 33.11 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 2 коп до 3.75 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 38.46 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 9 коп до 30.34 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 1 коп до 7.41 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.176400
|EUR
|Евро
|33.110400
|RUB
|Рубль
|0.375370
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.456000
|CHF
|Швейцарский франк
|30.339300
|PLN
|Польский злотый
|7.414100