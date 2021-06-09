Курс валют НБУ на 9 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июня, снизился до отметки 27.18 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 33.11 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.75 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 38.46 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 9 коп до 30.34 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 7.41 за 1 польский злотый.