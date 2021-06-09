Курс валют НБУ на 9 июня

Курс валют НБУ на 9 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 июня, снизился до отметки 27.18 за 1 доллар.

Евро подорожал на 3 коп до 33.11 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 3.75 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 38.46 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 9 коп до 30.34 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 7.41 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.176400 --0.016
EUR Евро 33.110400 +0.032
RUB Рубль 0.375370 +0.002
GBP Фунт стерлингов 38.456000 --0.084
CHF Швейцарский франк 30.339300 +0.09
PLN Польский злотый 7.414100 +0.008

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