Арестович дал неутешительный прогноз насчет Украины

До октября 2021 года в Европе может измениться вся политическая архитектура, в результате чего положение Украины будет ухудшаться, сообщает Телеграф.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Меркель уходит. Франция с Германия борются за первенство. Кого поддержат Штаты - большой вопрос. Кто победит в Германии - большущий вопрос, потому что "зеленые", например, говорят – нет "Северному потоку", да - оружию для Украины. Все может радикально измениться" , - говорит спикер Украины в ТКГ.

Что касается Нормандского формата и Минских соглашений, то, по мнению Арестовича, останется один человек из тех, с которыми их заключали – это Путин.

"Лидеры всех остальных держав сменились. Российско-белорусские учения "Запад-2021", будет ли де-факто или де-юре аннексия Беларуси – неизвестно. Поэтому, 1 октября - это будет совсем другая Европа, совсем другая ситуация вокруг Украины. Могу точно сказать, она в любом варианте будет хуже, чем на момент, когда мы сейчас разговариваем" , - продолжает советник главы ОП.

Он убежден, что военно-политическая ситуация вокруг Украины ухудшается и без встречи Байдена с Путиным автоматически, благодаря процессам, которые Путин запустил.