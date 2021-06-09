В штате Вашингтон дают марихуану за укол от COVID-19

В США очень оригинально решили простимулировать народ к походу на прививочные пункты, чтобы получить укол вакцины против коронавируса. В штате Вашингтон, к примеру, пообещали всем уколовшимся выдать по косячку (самокрутка с марихуаной – Ред, сообщает Страна.ua.

Так, совет штата Вашингтон по регуляции продажи спиртных напитков и каннабиса официально заявил, что все, имеющие лицензию торговцы марихуаной, могут выдавать самокрутки всем желающим взрослым, которые получат прививки от коронавируса в специальном павильоне магазина, передает USA Today.

Хотя в штате Вашингтон и довольно высокие показатели вакцинации, однако в последнее время они начали снижаться, и инициатива "косяки за прививки" ("Joints for Jabs" - Ред.) является "последним и решающим стимулом к ​​вакцинации". Необычная социальная акция продлится до 12 июля.

Ранее тот же совет принял решение о бесплатном предоставлении коктейлей, вина или пива людям старше 21 года, которые сделали прививку против ковида.