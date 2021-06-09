Подорожание газа увеличит долги за коммуналку

В Украине в следующем отопительном сезоне тарифы могут вырасти на 20-40% в зависимости от обслуживающей компании. Эксперты дают такой прогноз из-за того, что Кабмин отменил спецобязательства "Нафтогаза" продавать по низким ценам газ для теплокоммунэнерго, сообщает Обозреватель.

В компании уже сообщили, что с июня и на ближайшие 13 месяцев цена для тепловиков будет на уровне 7,42 грн за кубометр. А это выше, чем уже заложено в тариф.

Каких цен на отопление ждать потребителям и как власть хочет помочь тепловикам справиться с долгами?

Сколько будет стоить отопление осенью?

В тарифе на отопление много составляющих, туда входят затраты на текущий, капитальный ремонт, зарплаты работников теплокоммунэнерго (ТКЭ) и так далее. Но больше всего цена на отопление зависит от стоимости газа, по которой ТКЭ покупают его у "Нафтогаза". Как утверждает глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, газ – это 80% себестоимости отопления. А стоимость газа, которая была заложена в тариф на отопление прошлой зимой, гораздо меньше, чем то, что предлагают сейчас.

"Если смотреть на себестоимость газа, по которой утверждали тарифы ранее, то цена была не выше 5,5-6 тыс. грн за тысячу кубов. А в следующем отопительном сезоне себестоимость газа для теплокоммунэнерго будет выше как минимум на 30-40%" , – говорит Попенко.

По его словам, тариф на отопление к отопительному сезону вырастет на 20-25%. Но рост цен зависит не только от стоимости газа, а и от самих теплокоммунэнерго.

"У нас есть крупные теплокоммунэнерго, которые еще и вырабатывают электроэнергию. Они ее продают и за счет этого имеют возможность снижать затраты на тот же капремонт, на текущий ремонт. Соответственно, крупные теплокоммунэнерго, Киев, Днепр и другие, будут не настолько увеличивать стоимость услуг, основной удар придется на небольшие компании, в городах, где проживает 20-50 тысяч человек. Там будет очень серьезный рост стоимости услуг и большие проблемы как у самих компаний, так и у потребителей" , – рассказывает Попенко.

В то же время, по словам члена экспертного совета Министерства энергетики Геннадия Рябцева, тарифы немало будут зависеть и от позиции местных властей.

"Теплокоммунэнерго работают с разной эффективностью, у них разное количество абонентов, на которых можно разделить затраты, так же разная протяженность теплосетей и их качество, разные теплопотери. Если орган местного самоуправления не будет что-то предпринимать, чтобы компенсировать затраты тепловиков, то к тем 20%, на которые вырастет стоимость газа, добавится еще порядка 15-20%. Если ничего не поменяется, к началу отопительного сезона тарифы вырастут на треть" , – говорит он.

К чему приведет рост тарифов?

Рост тарифов почувствуют все граждане, которые пользуются централизованным отоплением, в том числе пенсионеры. Но не меньше потребителей от роста тарифов пострадают и сами тепловики. Дело в том, что у большинства населения попросту нету таких доходов, которые позволяют с легкостью заплатить за дорогие энергоносители. Чем больше растут тарифы, тем больше людей не могут себе позволить оплачивать коммуналку и тем больше накапливаются долги населения.

По словам Попенко, когда с 1 января этого года тарифы на отопление выросли на 20%, уже в январе долг перед тепловиками увеличился на 5 млрд грн: "Часть тепловиков считает, что с ростом тарифов на тепло люди смогут за него рассчитаться, нужно только думать, как обложить их штрафами. Но тепловики должны понять, что рост тарифов не приведет к тому, что улучшится их техническое состояние, что у них появятся деньги на капремонты. Рост тарифов приводит только к увеличению долгов. Ничего другого не будет".

Кому спишут долги?

Ранее в Кабмине поручили профильным министерствам и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за газ. Списание долгов поддержал и президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей.

Такая необходимость назрела давно, ведь теплокоммунэнерго по состоянию на конец апреля накопили перед "Нафтогазом" почти 57 млрд грн долгов. Погасить настолько огромный долг тепловики не имеют возможности, а если теплокоммунэнерго лишатся необходимости погашать долги, они смогут вложить больше средств, к примеру, в модернизацию сетей.

Но к такому радикальному решению по списанию долга эксперты скептичны. Ведь это может в свою очередь демотивировать население погашать свои долги.

"Нужно разобраться с природой этих долгов, – говорит Попенко. – Если мы списываем долги теплокоммунэнерго, то почему не списываем потребителям? Это может спровоцировать виток неплатежей среди населения".

Также это решение не совсем справедливое по отношению к теплокоммунэнерго, которые пытались исправно платить по счетам.

"Я могу понять, когда долги образовались у коммунального предприятия, – говорит Рябцев. – Но если есть частное предприятие, которое не в состоянии организовать производство, то нужно думать о смене собственника, а не списании долгов. Некоторые долги обусловлены тем, что компания не в состоянии платить, но есть и долги, которые образовались потому, что компания не хочет платить, хотя средства у нее есть. Если задолженность будет списана всем без исключения, это вызовет непонимание. Получается, что те, кто пытался заплатить за газ и работать как нужно, сейчас окажутся "в дураках", а те, кто плевал на "Нафтогаз", будут в выигрыше".

Пока переговоры между "Нафтогазом" и тепловиками еще идут. Но уже можно сказать наверняка: следующая зима для украинцев, которые пользуются централизованным отоплением, будет непростой. Суммы в платежках могут вырасти более чем на тысячу гривен. Настолько же существенного роста зарплат и пенсий пока не планируется. Потому количество граждан, которые не смогут оплатить коммунальные услуги, будет увеличиваться.