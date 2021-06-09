Вознесение 2021: когда отмечается, что означает и поздравления к празднику

Вознесение Господне – важный христианский праздник в православном календаре. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. В этом году Вознесение приходится на четверг, 10 июня, сообщает УНИАН.

Согласно Евангелию, в течение 40 дней от своего воскресения Христос много времени проводил на земле. Он общался с учениками и рассказывал о Царстве Божьем, готовя их к важной миссии – распространению христианства.

В день Вознесения Иисус Христос собрал апостолов на Елеонской горе. Он дал ученикам последние наставления, готовя к сошествию на них Святого Духа. Подняв руки и благословив апостолов, Христос начал удаляться и поднялся на небо.

Суть праздника заключается в том, что Иисус не умер, но вознесся на небеса во плоти.

Поздравления с Вознесением в стихах и прозе

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Сегодня – Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Душевное сомнение

Пусть навсегда уйдет.

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С Вознесением Господнем

Поздравления примите.

Светлым мигом, ярким солнцем

Счастье в сердце удержите!

Свой прекрасный мир откройте,

Мир без страха и борьбы.

Счастье вере воздадите,

Чтоб сберечь дары судьбы.

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Радостный солнечный день Вознесения

Пусть принесет тебе новость хорошую.

Пусть обретет твое сердце спасение,

Светлою станет судьба и пригожею.

Пусть же всегда, как душе пожелается,

Доброе счастье стократ исполняется.

И не тоскуется, и не печалится,

Только хорошее в жизни сбывается.

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В праздник Вознесения Господня от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты!

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Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему уму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, по которым ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!

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От всей души поздравляю со светлым днём Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

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В праздник Вознесения Господня желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно.