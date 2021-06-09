В России произошел пожар в COVID-реанимации: есть жертвы

В COVID-реанимации Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани (Россия) в среду, 9 июня, произошел пожар. В результате ЧП три человека погибли, восемь пострадали и были госпитализированы, сообщает Обозреватель.

Еще 44 человека были эвакуированы, из них 34 – заражены коронавирусом. Информация о возгорании поступила спасателям в 03:36. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. м, а в 04:19 – полностью ликвидирован.

Источник в экстренных службах сообщил изданию, что причиной пожара в реанимации могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сейчас изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. По предварительной информации, очаг находился в одной из палат.