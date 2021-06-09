Байден отправляется в европейское "турне": график мероприятий

Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу – в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства, сообщает Интерфакс-Украина.

Американский лидер вместе со своей супругой Джилл Байден направится в Европу, где у него запланирован целый ряд встреч и переговоров.

В среду утром президентская чета вылетит из Вашингтона. Первой остановкой "Борта номер один" в Великобритании станет авиабаза Милденхолл Королевских ВВС Великобритании, на которой базируются также американские военнослужащие.

В четверг у Байдена запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, которое позже на этой неделе примет саммит "группы семи". Ожидается, что основными темами на переговорах с Джонсоном станут двусторонние отношения, вопросы торговли, климат и Северная Ирландия.

На следующий день, в пятницу, 11 июня начнется саммит лидеров G7. Это будет их первая очная встреча с начала пандемии COVID-19. Саммит продлится до 13 июня, по его итогам ожидается совместное коммюнике. Согласно опубликованной "повестке дня", 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня – геополитические вызовы, торговлю и развитие, а также внешнюю политику. Байден проведет ряд двусторонних встреч "на полях" саммита.

По завершении саммита, 13 июня, Байдена и первую леди США примет королева Великобритании Елизавета II. По традиции прием пройдет в Виндзорском замке. Затем американский президент отправится в Брюссель.

В штаб-квартире НАТО в бельгийской столице 14 июня пройдет саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что этот саммит "предоставит уникальную возможность укрепить Североатлантический альянс на будущее, придать новую динамику трансатлантическим связям и продемонстрировать нашу приверженность трансатлантической солидарности не на словах, а на деле" . Он отметил, что агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, станут одними из важных тем обсуждения на саммите НАТО.

В понедельник Байден, как ожидается, проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник, 15 июня, у президента США также запланирован ряд встреч в рамках НАТО. В этот же день пройдет саммит ЕС-США в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель примут Байдена.

После этого он направится в Женеву. 16 июня, в среду, намечена встреча Байдена и президента России Владимира Путина.