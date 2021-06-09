У государства нет денег на новую окружную дорогу Киева

Изменения в Закон о публичных закупках, принятые для строительства Киевской обходной дороги (КОД) – это единственный путь для реализации такого масштабного проекта, сообщает Сегодня.

Они дают возможность привлекать международные инвестиции, без которых строительство невозможно, заявил исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

По его словам, подрядчика строительства на конкурентных торгах будут определять не только по цене, но и по условиям привлечения финансирования. Это позволит избежать негативного опыта предыдущих проектов, нереализованных из-за отсутствия финансирования.

"В 2018 году мы обсуждали инвестпроект реконструкции дороги М-14 Одесса – Николаев – Херсон. Это предполагало строительство цементобетонной дороги с четырьмя полосами, которая бы соединила припортовые города и улучшила транспортное сообщение юга и в целом страны", – вспомнил он.

Стоимость проекта реконструкции составляла 21,9 млрд гривен при том, что в Дорожном фонде на тот год было 32 млрд.

Фото: Укравтодор

"Китайская компания CRBC выразила намерение построить дорогу за свой счет, с привлечением денег негосударственных организаций Китая. Они спросили – можем привлечь деньги коммерческих банков Китая, и мы строим? Нет, не можем, потому что это уровень межгосударственный. И вот уже 2021-й – дороги нет", – констатирует Варивода.

Именно поэтому он приветствует новые правила проведения конкурса на строительство КОД, принятые парламентом 3 июня.