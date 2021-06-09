Еврокомиссия хочет ослабить ограничения на путешествия
Европейская комиссия предложила обновить рекомендацию Совета ЕС по координации ограничений на свободное передвижение внутри Евросоюза, которые были введены в ответ на пандемию Covid-19, сообщает Вести.
Согласно предложению, Еврокомиссия рекомендует странам-членам при принятии решений относительно поездок между государствами блока освободить от тестирования и карантина полностью вакцинированных лиц, являющихся владельцами цифрового сертификата ЕС, через 14 дней после получения последней дозы вакцины.
Аналогичное смягчение рекомендуется применять в отношении лиц, выздоровевших от болезни, но получивших только первую дозу вакцины из двух.
Лица, перенесшие коронавирус и имеющие подтверждение в цифровом сертификате ЕС, должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.
Также от возможных карантинных требований должны быть освобождены лица с действующим сертификатом о пройденном тесте.
Комиссия предлагает государствам-членам стандартный период действия тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.
Несовершеннолетние, путешествующие с родителями, должны быть освобождены от карантина в том случае, если родителям не нужно отбывать карантин, например из-за вакцинации. Дети до 6 лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.
"В последние недели наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных, что свидетельствует об успехе кампаний вакцинации в ЕС. Параллельно мы поощряем широкодоступные возможности тестирования.
В этом контексте государства-члены в это время постепенно снимают ковидные ограничения как внутри страны, так и относительно поездок", - прокомментировал предложение еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
По его словам, государствам-членам предлагается координировать эту постепенную отмену ограничений на свободное передвижение с учетом цифрового ковидного сертификата ЕС.
"Теперь мы ожидаем, что государства-члены будут наилучшим образом использовать этот инструмент и рекомендацию, которая позволяет каждому вновь свободно и безопасно передвигаться", - добавил еврокомиссар.