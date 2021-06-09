Сроки хранения миллионов доз вакцины J&J истекают в июне, – источник

Клиники и центры вакцинации в ряде американских штатов информируют, что уже в июне истекает срок действия имеющихся в их распоряжении миллионов доз вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, ссылаясь на The Wall Street Journal, сообщает Интерфакс-Украина.

Информация об этом поступает из штатов Филадельфия, Пенсильвания, Западная Виргиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас.

Вакцина Johnson & Johnson имеет ряд преимуществ перед широко используемыми в США препаратами Moderna и Pfizer: ее можно хранить в обычных холодильниках и для иммунизации требуется введение только одной дозы.

Газета отмечает, что задержка с использованием вакцины связана с апрельским решением приостановить ее применение из-за опасений образования тромбов. Были зафиксированы шесть случаев тромбоза после прививки, одна женщина скончалась.

Источник отмечает, что значительное число стран остро нуждается в вакцинах от коронавируса, однако поставки таковых с истекающим сроком нецелесообразны.

Во-первых, это требует преодоления значительных материально-технических и юридических препятствий. Во-вторых, эти страны рискуют использовать вакцины после истечения срока их годности, а в случае получения еще в допустимых пределах не смогут быстро их распространить.