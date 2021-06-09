Коронавирус косит сборную Испании перед Евро
У одного из фаворитов Евро-2020, которое стартует уже 11 июня, огромные проблемы из-за COVID-19. Расположение сборной Испании покинул уже второй футболист, сообщает Сегодня.
Вслед за капитаном испанской сборной Серхио Бускетсом положительный тест на коронавирус сдал защитник Лидса – Диего Льоренте. Об этом сообщает сайт Федерации футбола страны.
Льоренте уехал из сборной и будет соблюдать самоизоляцию.
После выявления двух случаев заражения коронавирусом в сборной Испании приняли решение создать отдельный тренировочный лагерь для шести футболистов, которые могли бы быть заявлены на случай необходимости.
В этот список вошли: голкипер Челси Кепа Аррисабалага, защитник Вильярреала Рауль Альбиоль, полузащитник Валенсии Карлос Солер, хавбек Сельты Браис Мендес, футболист Вест Хэм Юнайтед Пабло Форнальс и форвард Лидса Родриго Морено.