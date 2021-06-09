"Физическая ликвидация": от чего на самом деле охраняют Зеленского

Если раньше делать Зеленскому медвежьи услуги было фишкой спикера президента Юлии Мендель, то после ее увольнения пальма первенства, похоже, перешла к Арестовичу. Спикер украинской делегации в ТКГ предположил, что Зеленского после завершения каденции могут убить, сообщает Depo.ua.

Арестович считает, что действующий президент перешел дорогу многим влиятельным людям, а те такого не прощают.

"Он способен на поступки. По моим оценкам, он перешел уже красную линию, за которой невозврат, потому что он такому количеству людей перешел их интересы, что речь уже может пойти о физической ликвидации, если не сейчас, то потом, — заявил Арестович и добавил, что Зеленский "не всю жизнь будет президентом", поэтому угроза для него и его семьи возрастет после сложения полномочий.

Потому что те люди не прощают таких вещей. Он же не всю жизнь будет президентом, правильно? И как его ни охраняй, надо будет прятать семью, родителей", — отметил он.

Также зачем-то напомнил об актерском прошлом Зеленского, при этом подчеркнул:

"Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, одновременно контрабандистам, одновременно "ворам в законе" и одновременно Путину".

Когда Зеленский объявлял войну Путину? На последней пресс-конференции говорил, что у него нет времени думать о нем, и еще раз напомнил — должен быть прямой разговор с российским президентом. Как-то не похоже на объявление войны... Что касается закона об олигархах, то те его не боятся.

Один из потенциальных фигурантов реестра состоятельных и влиятельных, Игорь Коломойский, саркастически сообщил, что, возможно, нашьет себе звезду "олигарх" на одежду. Говорит, что не видит ничего страшного в том, что окажется в реестре, но если закон примут в нынешней редакции. А вот продавать активы не собирается. И не придется. По крайней мере "слуги", уполномоченные комментировать закон об олигархах, убеждают: ни у кого бизнес отбирать не будут.

Создается впечатление, что дуэт советников главы президентского офиса Андрея Ермака Алексея Арестовича и Михаила Подоляка соревнуется между собой, кто больше приложится к формированию культа личности Зеленского. Арестович убеждает: чтобы действовать, как нынешний президент, нужно иметь яйца.

А Подоляк называл Зеленского "автором концепции нового типа государства". И, конечно же, за один срок все не реализуешь. То есть украинцам предлагают свыкнуться с мыслью, что в 2019-м Владимир Александрович пошутил, что будет у власти только один срок.

При том что большинство украинцев во второй раз видеть Зеленского на должности уже не хотят. По последним результатам опроса КМИС, 54,5% не поддерживают идею Зеленского баллотироваться на еще один срок. Поддерживают 37% респондентов. Это, на первый взгляд, много, но согласно этому же опросу, рейтинг Зеленского снова пошел вниз: в апреле он составлял 31,4%, в мае 27,3%.

Президент остается лидером симпатий украинцев, но для него есть плохие новости. Первая — 54,4% опрошенных сообщили социологам, что при президентстве Зеленского обеднели. Осенью, когда в платежках суммы вновь прыгнут вверх, процент недовольных возрастет существенно. Поэтому придется либо перегружать правительство, повесив на него социально-экономические проблемы, либо брать ответственность на себя.

Другая плохая новость — рейтинг президента растет, когда избиратели видят радикальные действия, и снижается, когда понимают, что радикализм был пиаром. То есть некое колебательное движение. В случае принятия парламентом закона об олигархах рейтинг Зеленского вновь поднимется, но долго на высоте держаться не будет.

Ведь даже тема классовой ненависти не может быть долгоиграющей. То есть после принятия этого закона придется давать народу новые зрелища. Более эффектные, чем реестр олигархов. Вспомним: санкции против контрабандистов и воров в законе оказались куда менее пиарными и не обеспечили устойчивого роста рейтинга.

Это как с электронными декларациями чиновников. Когда те опубликовали первые отчеты об имуществе и доходах, у общества в течение где-то полгода был шок. Потом привыкли. Пиар на олигархах будет иметь еще более короткий срок использования: обнародуют перечень имен, которые и так известны, обговорят избирательность власти и политическую мотивацию, и все. А вот действительно нужные законы для деолигархизации могут надолго увязнуть в парламенте.

Но окружение президента продолжает держать его в теплой ванне. И разными способами, иногда на грани здравого смысла (как в случае с "физической ликвидацией" ), формирует над челом гаранта нимб величия. Понятно, что пока Зеленский у власти, до тех пор при нем и свита, его нахваливающая. И судя по тому, что он это до сих пор не запретил, президенту нравится, как его охраняют от суровой реальности.

Юрий Васильченко