В Украине в восемь раз увеличился выпуск автомобилей

В Украине в мае выпустили 1004 транспортных средства. Таким образом в прошлом месяце по сравнению с маем 2020 года производство автомобилей увеличилось почти в 8 раз, сообщает Обозреватель.

Относительного апреля 2021 года выпуск машин вырос на 4 процента. Такие данные привели в "Укравтопром"﻿.

В мае было произведено 944 легковых автомобиля, а годом ранее – всего 87 единиц. Относительно апреля этот сегмент также вырос на 4 процента.

Автобусов в прошлом месяце выпустили в количестве 53 единицы, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. В то же время по сравнению с апрелем этого года производство уменьшилось на 5 процентов.

Майские показатели по коммерческим автомобилям очень низкие, но они все равно больше апрельских. В прошлом месяце выпустили всего семь машин, что в 3,5 раза больше, чем месяцем ранее. Однако, это на 42% меньше относительно показателя мая 2020 года.

Всего в Украине с начала этого года изготовили 3795 транспортных средств. Это в 2,5 раза больше, чем за 5 месяцев прошлого года. Легковых автомобилей в 2021-м выпустили 3538 единиц (+167%), коммерческих – 15 единиц (-37%), автобусов – 242 единицы (+20%).