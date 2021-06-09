В Лос-Анджелесе монахиня украла более $800 тыс. на азартные игры

Монахиня из Лос-Анджелеса признала себя виновной в краже более 800 тыс. долларов для оплаты азартных игр, пишут иностранные СМИ.

79-летняя монахиня Мэри Маргарет Кройпер из Лос-Анджелеса была обвинена по статье в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в отмывании денег.

Прокуроры заявили, что в соглашении о признании вины, ныне уже вышедшая на пенсию директор начальной школы и по совместительству монахиня признала, что за десятилетие, закончившееся в 2018 году, она присвоила около 835 тыс. долларов в виде пожертвований, платы за обучение и гонораров из католической школы Св. Джеймса в пригороде Лос-Анджелеса.

В своем соглашении о признании вины Кройпер сообщила, что деньги уходили на оплату личных расходов, которые включали расходы по кредитной карте и "крупные расходы на азартные игры в казино".

Кройпер грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В заявлении ее адвокатов говорилось, что Кройпер "очень сожалела о случившемся" и сотрудничала с правоохранительными органами и Римско-католической архиепископией Лос-Анджелеса.