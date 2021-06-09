Pfizer приступила к массовым исследованиям вакцины на детях от 6 месяцев до 11 лет

Компания Pfizer протестирует свою вакцину на 4500 детях до 11 лет из США, Финляндии, Польши и Испании. Исследовать будут уменьшенные дозы оригинального препарата, выбранные в результате первичных экспериментов, пишут международные СМИ.

После первой фазы исследования на 144 детях, которые получили две дозы вакцины, ученые приняли решение использовать 10 микрограмм препарата для детей в возрасте от 5 до 11 лет, а маленькие пациенты от 6 месяцев до 5 лет будут получать 3 микрограмма.

Вакцина уже одобрена для использования детьми старше 12 лет и взрослыми в странах Европы, США и Канаде. Стандартная доза включает 30 микрограмм действующего вещества.

Компания Pfizer ожидает результатов в возрастной группе 5-11 лет уже к сентябрю, после чего планирует обратиться к регулятору для одобрения вакцины. После этого будут обнародованы итоги исследования среди детей 2-5 лет и 6 месяцев – 2 лет.