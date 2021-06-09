Маск, Безос, Баффет и не только: богачи платят мизерные налоги

Журналисты проанализировали налоговые декларации тысяч самых богатых американцев за более чем 15 лет и пришли к выводу, что 25 миллиардеров платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были, сообщает УНИАН.

Среди этих миллиардеров – гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель Amazon Джефф Безос и глава Tesla Илон Маск. Об этом говорится в расследовании издания ProPublica, основанном на конфиденциальных данных Налоговой службы США (IRS).

Миллиардеры США уклоняются от уплаты налогов: подробности

Журналисты сопоставили данные Налоговой службы США с оценками Forbes о росте капитала каждого миллиардера за определенный период.

В итоге выяснилось, что состояние Илона Маска выросло на 13,9 млрд долларов. При этом задекларированный доход основателя Tesla составил 1,52 млрд долларов, из которых государству отошли всего 455 млн. Реальная налоговая ставка Маска составила 3,27%. А в 2018 году Маск и вовсе уклонился от уплаты налогов.

Состояние Джеффа Безоса в период с 2014 по 2018 год увеличилось на 99 млрд долларов. А заплатил он при этом меньше 973 млн долларов подоходного налога. Реальная налоговая ставка составила всего 0,98%. В 2007 году Безос и вовсе «не заплатил ни цента федерального подоходного налога», а в 2011 году еще и получил субсидию от государства на 4 тысяч долларов.

Глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за те же годы пополнил казну 23,7 млн долларов, а собственный кошелек – на 24,3 млрд долларов. Его реальная налоговая ставка таким образом составила всего 0,1%.

Также, по данным журналистов, Джордж Сорос, который занимает 288-е место в рейтинге богатейших людей США, не платил в казну три года подряд – с 2016 по 2018-й.