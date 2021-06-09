Модные плетеные сумки на лето 2021

Плетеная сумка стала классикой уже давно. А сейчас каждая девушка может по-своему обыграть этот аксессуар - и выглядеть не хуже Джейн Биркин с ее корзинками, сообщает РБК-Украина.

Стилист Наталья Фешнловер в своем Instagram собрала огромную "коллекцию" плетеных сумок, которые будут особенно актуальными летом 2021.

Какие плетеные сумки выбрать на лето:

"Плетенка" из соломки и рафии идеально подойдет для жаркого лета. Такую можно взять с собой и на городскую прогулку, и на пляж.

Плетеная сумка в виде корзинки держится на волне популярности уже несколько сезонов. А этим летом лучше выбрать корзинку с кожаными ручками. Особенно хорошо такая смотрится с джинсовыми вещами и льняными, а также платьями.

Плетеная сумка средних размеров отлично подойдет на каждый день, выбирайте модель с удобным плечевым ремнем.

Плетеная сумка-тоут - идеальный аксессуар на лето, с ней вы будете актуально выглядеть в любой компании.

Примеры сумок у брендов - от более дешевых до класса люкс

фото: instagram.com/infashionyou

фото: instagram.com/infashionyou

фото: instagram.com/infashionyou