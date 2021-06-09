Клубника дешевеет: на какой отметке может остановиться цена

Закарпатские фермеры уже третью неделю собирают ягодный урожай и пытаются как можно выгоднее его реализовать. Они утверждают, что цена на клубнику в Украине не опустится меньше 30 грн, сообщает Первый кабельный.

По словам фермера Иосифа из Закарпатья, на данный момент собирают урожай итальянского сорта "Румба".

Касательно цены, то сезон начался со 130 грн за килограмм. Сейчас же клубника стоит 35-40 грн. Но намного дешевле ягода в 2021 году уже не будет, отмечает фермер. Он советует хозяйкам не мешкать и начинать заниматься заготовками на зиму.