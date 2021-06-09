BMW представила спортседан 4-Series Gran Coupe

Немецкая компания BMW представила второе поколение спортседана 4-Series Gran Coupe. Автомобиль вырос в размерах и обещает быть более динамичным, чем предшественник, сообщает Обозреватель.

Дизайн модели выполнен в новой стилистике бренда – с крупными "ноздрями" облицовки радиатора и большими воздухозаборниками по краям бампера. На мир автомобиль смотрит "квартетом" полностью светодиодных фар. Светодиоды используются и в задних фонарях.

Дизайн спорседана выполнен в новой стилистике – с крупными "ноздрями" и большими воздухозаборниками по краям бампера. Источник: BMW

По сравнению с первым поколение 4 Series Gran Coupе новинка выросла по всем направлениям. Длина модели – 4783 мм (+143 мм), ширина – 1852 мм (+27 мм), а высота – 1442 мм (+53 мм). Кроме того, для лучшей стабильности и управляемости колею увеличили спереди до 1595 мм (+50 мм) и до 1623 мм (+29 мм) – сзади. А колесная база теперь достигает 2856 мм (+46 мм).

По сравнению с первым поколение 4 Series Gran Coupе новинка выросла по всем направлениям. Источник: BMW

Увеличение размеров позволило сделать салон более просторным, а багажник вместительнее – 470 л (+39 л). При полностью сложенных задних креслах максимальный объем багажного отделения может достигать 1290 л.

На приборной панели – два цифровых экрана диагональю 8,8 и 5,1 дюйма. Источник: BMW

Новинка будет предложена с несколькими силовыми агрегатами на выбор. Для поклонников дизельных моторов предложена версия 420d мощностью 190 сил. Она будет доступна с задним или полным приводом.

У любителей бензиновых машин выбор побольше. В начале линейки стоит моноприводная версия 420i со 184-мя "лошадками" под капотом. Версия 430i получила совершенно новый 4-цилиндровый мотор, который развивает 245 л.с. Его конструктивным отличием является выхлопной коллектор, интегрированный в головку блока цилиндров для снижения токсичности. Привод также осуществляется на задние колеса. А на вершине семейства – модификация M440i xDrive. Она оснащается 374-сильной рядной "шестеркой" и полным приводом.

Увеличение размеров позволило сделать салон более просторным. Источник: BMW

В паре со всеми моторами работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic. В качестве опции можно заказать спортивную версию Steptronic Sport (стандартное оснащение для M440i xDrive). Она обладает лучшим быстродействием и имеет дополнительный режим Sprint.

Производство нового спортседана BMW 4-Series Gran Coupe организовано на головном предприятии компании в Мюнхене. Источник: BMW

По словам создателей, новый спортседан обеспечивает лучшую управляемость и стабильность на дороге за счет увеличенной колее, сниженному центру тяжести и идеальному распределению массы между осями в соотношении 50:50.

Производство нового спортседана BMW 4-Series Gran Coupe организовано на головном предприятии компании в Мюнхене. У дилеров автомобиль появится осенью, а цены станут известны ближе к началу продаж.