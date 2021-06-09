Украина перешла в "зеленую" зону карантина

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону.

В этой зоне действуют следующие ограничения:

масочный режим в общественных зданиях,

массовые мероприятия с участием более 50 человек,

кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".