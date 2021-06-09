Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время, сообщает ОП Украины.

Глава государства сообщил Джастину Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не производила отвода. Из 105 тыс. российских военных только 11 тыс. пошли назад", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Президент подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока-2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", – отметил глава государства.

Джастин Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул глава правительства Канады.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Также стороны коснулись планов насчет дальнейшего политического диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Джастина Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.