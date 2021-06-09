Нападающий "Аякса" близок к переходу в "Шахтёр"

Как пишет нидерландское издание De Telegraaf, форвард амстердаского "Аякса" Лассина Траоре в ближайшее время должен пополнить ряды донецкого "Шахтёра, сообщает Телеграф.

Агенты юного таланта из Буркина-Фасо Даан Крамп и Ревьен Канхай побывали в Киеве, где успешно провели переговоры с представителями вице-чемпиона Украины.

Один, из них, а именно Крамп, заявил:

"Это правда, что мы поехали в Киев и очень хорошо пообщались с «Шахтёром». Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Но планы, которые у клуба и особенно тренера на Лассину, очень интересные. Лассина должен сделать большую карьеру благодаря «Шахтёру»."

Отмечается, что сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. На счету нападающего 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду клуба из столицы Нидерландов, а также 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.