"Пленки Ермака": суд отказал в иске о клевете против Лероса

Печерский суд Киева отказал брату главы Офиса президента – Денису Ермаку в иске против народного депутата Гео Лероса по делу о так называемых "пленках Ермака". Брат главы ОП хотел признать записанные Леросом разговоры о "торговле кадровыми назначениями" клеветой, но суд ему отказал, сообщает Лига.net.

В решении суд напомнил о том, что за оценочные суждения к ответственности привлечь нельзя – это можно сделать лишь за публикацию фактических утверждений. Однако чем являются обнародованные Леросом "пленки Ермака" – оценкой или фактами – суд так и не решил.

В итоге судья отказал Ермаку из-за того, что изначальная публикация была удалена, а ссылка на эту страницу стала недействительной. Скриншоты страницы не были заверены надлежащим образом, а также не было доказано, что аккаунт принадлежит именно Леросу.

Также суд отказал во взыскании морального вреда в размере 1 грн, объяснив это отсутствием причинно-следственной связи между действиями Лероса и возможным вредом.

Теперь у брата главы ОП есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение районного суда.

29 марта 2020 года Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.

Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом" . У Зеленского же сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны" , имеющие отношение к пленкам Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ. Позже дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификацию изменили на мошенничество.

В июне НАБУ открыло два уголовных производства по делу "пленок Ермака", одно из них – против Андрея Ермака.