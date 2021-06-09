Франция открыла границы для туристов со всего мира

С 9 июня Франция открывает границы для путешественников из других стран согласно с условиями, которые варьируются в зависимости от ситуации с коронавирусом в третьих странах и вакцинации туристов. Об этом, ссылаясь на ﻿пресс-службу правительства Франции, сообщает УНИАН.

Французское правительство классифицировало страны мира по трем уровням эпидемической опасности – на зеленую, оранжевую и красную зоны.

К зеленой зоне отнесены страны, в которых нет активной циркуляции коронавируса и не выявлены вызывающие тревогу его варианты. Это страны ЕС и европейской экономической зоны, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур.

В оранжевую зону попали страны, в которых вирус распространяется в контролируемых масштабах, без вызывающих тревогу вариантов. К этой зоне отнесены все страны, кроме тех, которые находятся в зеленой и красной зонах.

Страны красной зоны – те, где вирус активно циркулирует, в том числе в его вызывающих тревогу вариантах. Это Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, Южная Африка.

Какие правила въезда для украинцев во Францию

Граждане стран оранжевой зоны, куда входит и Украина, смогут приехать во Францию с любой целью при условии прохождения полного курса вакцинации, а также отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Не вакцинированные граждане стран оранжевой зоны могут въезжать во Францию только с обоснованием серьезной необходимости, имея ПЦР-тест, сделанный до вылета, а также надо будет сделать быстрый тест на антиген в аэропорту (выборочно – по требованию принимающей стороны) и пройти самоизоляцию в течение семи дней.

Какие вакцины признает Франция

Франция принимает вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Доказательство вакцинации действительно только при условии, что оно позволяет подтвердить выполнение полного графика вакцинации, а именно:

через две недели после второго введения двудозной вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

через четыре недели после введения однодозной вакцины(Johnson & Johnson);

через две недели после инъекции вакцины людям, в анамнезе которых был COVID-19 (требуется только одна инъекция).