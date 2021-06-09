Первая в мире страна легализовала биткоин как платежное средство
Сальвадор стал первой в мире страной, которая приняла биткоин в качестве легального платежного средства. Такой закон был принят Конгрессом страны, сообщает Лента.ру.
За то, чтобы сделать криптовалюту платежным средством, проголосовали 62 из 84 законодателей.
"Цель этого закона состоит в том, чтобы регулировать биткоин как законное платежное средство, не ограничивать любые транзакции с ним, которые требуются государственным, физическим или юридическим лицам", — говорится в законе.
Теперь цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала. Согласно закону, обменный курс к доллару
«будет свободно устанавливаться рынком». Также государство намерено
«продвигать необходимое обучение и механизмы, чтобы население могло получить доступ к транзакциям с биткоинами».
Ранее президент страны Найиб Букеле заявил, что такая мера позволит в кратчайшие сроки создать новые рабочие места в стране и поможет обеспечить доступ к финансовым вложениям многим людям.