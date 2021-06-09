В ЕС еще на год продлили запрет на инвестиции в Крым, – источник

Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни, ﻿заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина.

Решение, по данным журналиста, было принято сегодня, 9 июня.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", — написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

В 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.