На Луганщине обнаружили тайники боевиков

На Луганщине обнаружили тайники боевиков

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила 3 тайника террористов с боевыми средствами поражения. Схроны были оборудованы в Счастьенском районе за 3-5 км от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате операции сотрудники спецслужбы нашли скрытые арсеналы, оставленные боевиками в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении.

Особую опасность для гражданского населения составляли противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы УДО, которые хранились в подземном тайнике рядом с дачным поселком недалеко от города Счастье.

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Кроме того, в тайнике, обустроенном боевиками в районе села Гречишкино, правоохранители обнаружили:

  • 3 выстрела к гранатомету ПГ-7;
  • 13 подрывников ГО-2;
  • 7 гранат Ф-1 и РГД-5,
  • 2 минных взрывателя и запал для гранат;
  • более 1 тыс. патронов.
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Во втором тайнике, расположенном возле автодороги в районе с. Безгинова, хранились:

  • 5 противопехотных осколочных гранат РГН;
  • 5 ударно-дистанционных запалов УДО;
  • 7 гранат Ф-1;
  • 2 запалы УЗРГМ;
  • 7 подрывников;
  • 160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.
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Третий тайник, расположенный вблизи жилой зоны села Передельское, содержал:

  • 18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;
  • 8 гранат Ф-1 и окопный заряд;
  • почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.

Все вооружение находилось в боевом состоянии. Обезвреживание средств поражения проводилось совместно с сотрудниками ГСЧС и саперами Вооруженных Сил Украины.

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