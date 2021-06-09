На Луганщине обнаружили тайники боевиков
В Луганской области Служба безопасности Украины выявила 3 тайника террористов с боевыми средствами поражения. Схроны были оборудованы в Счастьенском районе за 3-5 км от линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В результате операции сотрудники спецслужбы нашли скрытые арсеналы, оставленные боевиками в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении.
Особую опасность для гражданского населения составляли противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы УДО, которые хранились в подземном тайнике рядом с дачным поселком недалеко от города Счастье.
Кроме того, в тайнике, обустроенном боевиками в районе села Гречишкино, правоохранители обнаружили:
- 3 выстрела к гранатомету ПГ-7;
- 13 подрывников ГО-2;
- 7 гранат Ф-1 и РГД-5,
- 2 минных взрывателя и запал для гранат;
- более 1 тыс. патронов.
Во втором тайнике, расположенном возле автодороги в районе с. Безгинова, хранились:
- 5 противопехотных осколочных гранат РГН;
- 5 ударно-дистанционных запалов УДО;
- 7 гранат Ф-1;
- 2 запалы УЗРГМ;
- 7 подрывников;
- 160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.
Третий тайник, расположенный вблизи жилой зоны села Передельское, содержал:
- 18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;
- 8 гранат Ф-1 и окопный заряд;
- почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.
Все вооружение находилось в боевом состоянии. Обезвреживание средств поражения проводилось совместно с сотрудниками ГСЧС и саперами Вооруженных Сил Украины.