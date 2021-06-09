Ежегодный сбор яблок в Украине превышает 1 млн тонн

В этом году эксперты прогнозируют хороший урожай яблок при условии отсутствия природных катаклизмов – града, засухи и прочего, сообщает UBR.

При этом в прошлом году в Украине собрали 1,11 млн тонн этих фруктов. Экспорт сократился в 2,8 раза (19,5 тыс. т), а импорт – в 1,7 раза (14 тыс. т). Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Причиной снижения экспорта стало незначительное повышение цен на яблоки. Главными покупателями в 2020 году стали Беларусь (37% объема экспорта), ОАЭ (9%) и Австрия (9%).

В то же время доля импорта составляет 2-3% от общего объема производства яблок. Основными странами-поставщиками в 2020 году были Польша, Турция и Нидерланды.

Общий объем выращенных в Украине яблок в 2020-м несколько снизился по сравнению с 2019-м (1,15 млн т) и рекордным 2018-м (1,46 млн т). 70% урожая производится домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей, а также частично на дальнейшую реализацию конечному потребителю или на переработку.

"В среднем 25-30% яблок идет на производство яблочного сока, концентрата и тому подобное. На переработку преимущественно идет нетоварное яблоко, которое имеет маленькую массу, повреждения, неприглядный вид и т. д." , – рассказали в УКАБ.

Новый урожай яблок в 2021 году поступит на прилавки магазинов уже через пару месяцев.