Автомобильные премьеры на АГРО-2021

Традиционная ежегодная Агровыставка - это не только трактора и комбайны. Фермерам ведь и самим надо на чем-то ездить. На AGRO 2021 представили новинки и легкого коммерческого транспорта, и полноприводные авто, и надежные легковые модели. Сайт выяснил все подробности о показанных новинках, сообщает Autoconsulting.

Самый большой автомобильный стенд на AGRO 2021 - у компании “Stellantis Украина”. Еще бы - ведь здесь представили 16 моделей DS, Peugeot, Citroen, Opel и полноприводные версии Dangel 4x4.

Начнем с новинок. На передовой - первой линии стенда Stellantis - посетителей встречал обновленный DS3 Crossback. Мы уже ездили на дорестайлинговой версии этого премиального кроссовера, и он им очень понравился.

Обновленный DS3 Crossback не изменился в размерах, но стал еще элегантнее. В это трудно поверить, но практически не изменились и цены. Они остались такими же разумными и стартуют с 667 700 грн за DS3 Crossback с 1,2-литровым бензиновым мотором и 8АКПП. Для настоящего французского кроссовера премиального класса - это не цена.

Еще одна премиальная новинка - гибридный кроссовер DS7 Crossback E-Tense, который в этом году стал победителем конкурса “Автомобиль Года” в номинации “Лучший дизайн”. Его гибридная система выдает мощность в 300 л.с. и имеет сумасшедший крутящий момент в 520 Нм. С 8АКПП DS7 Crossback E-Tense разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с! Цена – 1 936 600 грн.

Здесь же на первой линии стоит самый доступный немецкий кроссовер - абсолютно новый Opel Crossland. Его дизайн выполнен в новом опелевском стиле Opel Vizor. Новинка комплектуется 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 92 л.с. или 110 л.с., трансмиссия - 5МКПП или 6АКПП. Цены стартуют с 502 300 грн.

Представлен и самый большой кроссовер Opel - Grandland X. Он предлагается с 1,5 л дизельным мотором мощностью 130 л.с. и, на выбор с 6МКПП, 6АКПП или 8АКПП. Цены стартуют с 682 900 грн.

На стенде можно посидеть в салоне и хорошо рассмотреть такое популярные модели, как Peugeot 3008 Hybrid4 и Peugeot 2008.

Еще одна интересная новинка - победитель в номинации “Соотношение цены и качества” конкурса “Автомобиль Года” Citroen C3. Он предлагается с 1,2 л бензиновым мотором мощностью 82 л.с. или 110 л.с. и 5МКПП или 6АКПП. Цены на С3 стартуют с 402 400 грн.

Конечно, на стенде представлен и бестселлер - проверенный, практичный и недорогой седан Citroen C-Elysee. На него сейчас даже предлагается скидка в 20 000 грн. Цены стартуют с 329 300 грн.

Особое внимание стоит обратить на коммерческую линейку Stellantis. Здесь представлены легендарный грузовой Opel Vivaro. Цены на него стартуют с 879 000 грн.

Можно посидеть в грузо-пассажирском Opel Combo LIfe. Это, как определили корреспонденты AUTO-Consulting во время теста, - действительно универсальный автомобиль. Цены стартуют с 556 000 грн.

На стенде впервые можно увидеть собранную в одном месте почти самую полную в Украине линейку полноприводных моделей Dangel 4x4. Среди них - пассажирский Peugeot Traveller, цены на который стартуют с 1 186 300 грн.

Грузовой фургон Peugeot Partner, цены на который стартуют с 484 600 грн.

Фургон Peugeot Boxer, цены на который стартуют с 795 700 грн.

А также - полноприводный грузовой фургон Citroen Jumper.

Украшением стенда можно считать переоборудованный компанией Reform, хлебный фургон на шасси Citroen Boxer. Его сделали под заказ для компании “Царь Хлеб”, и он уже едет к заказчику с номерами на временной регистрации. Стоимость переоборудования - около 190 тыс. грн.

Интересные новинки можно было увидеть и на площадке компании “Winner Imports Ukraine”. Это, в частности - микроавтобус Ford Transit Custom MCI Kombi. Цены на него стартуют с 1 104 265 грн.

Привлекал внимание посетителей также мощный полноприводный пикап Ford Ranger. Цены на него стартуют с 1 029 885 грн.

Всю эту технику можно не только увидеть на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ), но и потрогать все собственными руками, посидеть в салоне и выяснить все подробности у консультантов.