Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Европейский парламент в среду на заключительном голосовании утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Об этом, ссылаясь на корреспондента итальянского Radio Radicale, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский парламен ﻿﻿ т одобрил введение цифрового COVID-сертификата", - написал он в Twitter.

Согласно опубликованным им данным, 546 членов Европейского парламента проголосовали "за" введение цифрового документа, 93 высказались "против", воздержался 51 парламентарий.

Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать в ЕС с 1 июля.

Ранее в Европейской комиссии сообщали, что в этот документ будут занесены три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, а также о выздоровлении после заболевания COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, которые смогут получить его либо в цифровом, либо в распечатанном на бумаге виде.

1 июня данную систему запустили семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.

В Еврокомиссии отмечали, что все государства-члены должны быть готовы в течение июня к тому, чтобы иметь возможность выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.