Первый болид Шумахера выставили на продажу

Дилер исторических автомобилей Speedmaster Cars выставил на продажу гоночный автомобиль Михаэля Шумахера Jordan 191. За него хотят получить 1,25 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Обозреватель.

Именно на шасси №6 легендарный гонщик в 1991 году провел свой первый заезд на Чемпионате мира по Формуле-1. Тогда он опередил своего гораздо более опытного товарища по команде Андреа де Чезариса, квалифицировавшись на 7 место. Об этом сообщает журнал Motor Sport Magazine.

Mercedes предложил Шумахеру присоединиться к Jordan после того, как их гонщика Бертрана Гашо посадили на два месяца за то, что он использовал слезоточивый газ в лондонском такси. Михаэль согласился и принял участие в Гран-при Бельгии.

Jordan взяли на трассу Спа-Франкоршам три машины: шасси №4, 5 и 6. Шумахер никогда раньше не ездил на 191, но это ему не помешало на первой практике быть быстрее, чем Чезарис.

Андреа сначала взял шасси №6, но потом пересел на 4, а Михаэль взял 6 и показал восьмое самое быстрое время на первой тренировке. Де Чезарис не смог улучшить время молодого немца. И то же произошло в квалификации, когда Шумахер занял седьмое место, а Андре уже на шасси №6 занял только одиннадцатое.

Однако на следующий день будущему семикратному чемпиону мира не удалось так ярко себя проявить. В гонке уже на первом круге у болида сломалось сцепление. После этого Михаэль отправился в команду Benetton и начал свой путь к становлению звезды Формулы-1.

Владелец шасси рассказал, что недавно испытал его и сказал, что это один из самых быстрых болидов 90-х. Он отметил, что автомобиль имеет очень хорошее сцепление, прекрасно управляется и ездит очень быстро. Болид разгоняется до 321 км/ч.