Ким Чен Ын похудел: мировое сообщество обеспокоено

Потеря веса лидером КНДР Ким Чен Ыном вызвала новую волну беспокойства в международном сообществе.

В конце прошлой недели северокорейский лидер впервые за месяц появился на публике – выступил на заседании Политбюро правящей партии.

Проанализировав фотографии с мероприятия, эксперты сделали вывод, что Ким Чен Ын серьезно похудел. Сознательное ли это решение для борьбы с лишним весом или последствие заболевания – неизвестно.

Помимо прочего, глава Северной Кореи известен как заядлый курильщик. По данным южнокорейской разведки, в прошлом году он весил около 140 кг. Его отец, Кир Чен Ир, согласно официальным данным, умер от сердечного приступа в 2011 году в возрасте 70 лет.