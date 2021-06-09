Украинский завод спецтехники представил новинки

Как уже сообщалось, в Киеве стартовала Международная выставка АГРО-2021, в рамках которой Завод спецтехники Техкомплект представил несколько интересных новинок грузовой техники, сообщает Autoconsulting.

В частности, на стенде украинского завода по производству спецтехники продемонстрировали:

Фирменный самосвал "Кошмановец" с 5-тонной грузоподъемностью и 11-кубометровым объемом самосвального кузова с трехсторонней разгрузкой. На этой выставке "АГРО" был показан самосвал для перевозки сыпучих грузов на базе белорусского грузового шасси МАЗ-4371 "Корнет".

Второй яркий экспонат стенда - яркий, мощный, стильный автотопливозаправщик на базе MAN TGM 18.250. Емкость цистерны в этой модели 11 кубометров - именно на такой объем светлых нефтепродуктов плотностью до 860 кг/м3 рассчитана 2-секционная автоцистерна с поперечным сечением "чемодан".

Помимо большого объема 11 м3 и использования в качестве базового шасси немецкого грузовика MAN, в этом бензовозе впервые Техкомплектом реализована установка передней и задних стенок цистерны эллиптической формы. Установка эллиптических днищ на цистерны - традиционная практика на производствах спецтехники в Европе, в особенности, если дело касается больших нагрузок, характерных для предприятий нефтегазовой отрасли.

Отметим, что эллиптическая форма превосходно справляется с гидроударами, снижает нагрузки при разгоне груженого нефтепродуктами автотопливозаправщика и рассеивает ударные нагрузки в момент торможения такой спецмашины.

Для предприятий АПК Завод спецтехники Техкомплект по-прежнему готов изготавливать бюджетные модели с цистернами, оснащенными плоскими передними и задними днищами.

Такие автомобили также были представлены на АГРО-2021: партнеры из компании "AGSOLCO-Ukraine" на своем стенде впервые показали 8-кубометровый автотопливозаправщик с 2-секционной цистерной на базе китайского шасси JAC N120.

Кроме того, на базе этого грузового бренда есть в нашем предложении по бензовозам прекрасно подходящая для аграриев модель - топливозаправщик JAC N82 с 5-кубовой 1- или 2-секционной цистерной.