В Киеве иностранцы избили и похитили мужчину

В Киеве правоохранители задержали четверых иностранных граждан за похищение мужчины, который задолжал им деньги, сообщает Корреспондент.

Указано, что силовики получили сообщение от женщины о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину. Женщина запомнила номерные знаки, поэтому копы ввели в столице специальную операцию по розыску и задержанию злоумышленников.

"В течение часа сотрудники полиции установили направление движения автомобиля правонарушителей и наряд патрульной полиции остановил их недалеко от Северного моста. Правоохранители выяснили, что между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире", – говорится в сообщении.

Для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города. Четверых злоумышленников задержали. Все они – уроженцы другого государства, 1993-1995 годов рождения.

По данному факту следователем Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч.2 ст.146 УК Украины). Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до пяти лет тюрьмы.