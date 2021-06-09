"Проблемы точно будут": глава НАБУ прокомментировал похищение Чауса

Глава НАБУ Артем Сытник рассказал, что Украина уже имеет негативные последствия сложившейся ситуации вокруг исчезновения бывшего судьи Николая Чауса, и оптимальное развитие ее сложно представить, сообщает Радио Свобода.

"Потому что, если Чаус появится в Украине, мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте, и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения которой - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины", – сказал председатель НАБУ.

В случае, если Чаус появится за рубежом – вопрос экстрадиции не будет стоять, считает Сытник. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение международное сотрудничество с Интерполом, говорит он.

"Потому что такие нелепые действия этих людей – это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы точно имеем негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", – добавил Сытник.

Глава НАБУ добавил, что расследованием исчезновения Чауса сейчас занимается СБУ и результатами наработок там не делятся.

Бывшего судью Николая Часа похитили 3 апреля в столице Молдовы Кишиневе, где он просит убежища. Его адвокат рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин схватили экс-судью в центре города. Впоследствии в министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину.

7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина непричастна к исчезновению Чауса, и предложил Молдове создать совместную рабочую группу.

15 марта 2021 стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. Чаус находился на тот момент в международном розыске.

1 марта 2017 Чауса задержали в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях требовать выдачи его Украиной для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. С тех пор он пытался добиться права на убежище в Молдове, пока его не похитили.

Экс-судья оказался в Молдове из-за дела, возбужденного в отношении его в Украине. 9 августа 2016 в НАБУ сообщили, что разоблачили судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов. По сообщению, эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Расследованием исчезновения в Молдове занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел Молдовы (PCCOCS). Создана также рабочая группа в парламенте Молдовы.

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