МАУ обновила права на полеты в Грецию: список маршрутов

Госавиаслужба Украины выдала и обновила права авиакомпании МАУ на полеты по семи маршрутам в Грецию, сообщает Avianews.

Авиаперевозчик сможет совершать чартеры из Одессы, из Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю.

Также МАУ сможет летать по два раза в неделю из Киева в Керкиру на греческом острове Корфу.

Госавиаслужба обновила права авиакомпании, которые позволяли ей совершать регулярные рейсы из Киева и Львова в Ираклион на греческом острове Крит, а также из Киева в Салоники.

Из Киева МАУ теперь сможет летать на Крит до семи раз в неделю, из Львова на Крит — до пяти раз в неделю, из Киева в Салоники — до семи раз в неделю.

Получение прав на маршруты не означает, что авиакомпания будет совершать рейсы по всем направлениям или с максимальной частотой. Часто авиаперевозчики запрашивают больше направлений и большую частоту, чем выполняют на самом деле.

Как украинским туристам попасть в Грецию

Граждане Украины с 14 мая 2021 года могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого перед вылетом нужно заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr.

Также необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. С момента получения последней дозы прививки до момента прибытия в Грецию должно пройти не менее 14 дней.

Подтверждением вакцинации является сертификат, выданный страной, где введена прививка. В нем должны быть указаны имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения.

Если турист не прошел вакцинацию, для въезда в Грецию он может в качестве альтернативы сдать тест на коронавирус методом ПЦР. C момента сдачи анализа до момента прибытия в Грецию должно пройти не более 72 часов.

Если человек переболел коронавирусом, то может показать справку о выздоровлении. С момента получения положительного результата на коронавирус методом ПЦР или на антиген должно пройти не менее 2 месяцев и не более 9 месяцев.

Все документы могут быть оформлены на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках.

Кто уже летает в Грецию

Рейсами лоукостера Wizz Air можно долететь из Киева в Афины или Салоники.

Ryanair уже летает из Киева в Афины.

Украинский лоукостер SkyUp открыл и выполняет рейсы из Киева в Ираклион, Родос и Корфу.

Перед покупкой авиабилетов лучше проверить, выполняет ли уже авиакомпания рейсы по выбранному направлению. В таком случае пассажир увеличивает свои шансы на то, что сможет улететь, а его рейс не отменят.