Более 55% украинцев назвали власть Зеленского дилетантской

Данные опроса центра SOCIS свидетельствуют, что 61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, 61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,1% - в правильном.

54,2% граждан заявили, что за последние два года их материальное положение ухудшилось, 35,3% - не изменилось, 9,1% - ухудшилось.

Вместе с тем, 29,5% граждан считают, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет Кабмин, 29,2% - президент, 21,3% - Верховная Рада.

50,1% граждан считают, что за два года президент Владимир Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 33,2% - считают, что Зеленский выполнил только некоторые свои предвыборные обещания, 9,6% - считают, что большинство предвыборных обещаний Зеленского выполнены или в процессе выполнения.

Кроме того, 66,5% граждане считают, что выполнение предвыборного обещания президента Владимира Зеленского "Конец эпохи бедности" полностью провалено, 25,3% - считают, что оно выполнено частично, 1,2% - считают, что оно полностью выполнено.

Отвечая на вопрос: "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть Президента В.Зеленского?", респонденты ответили следующее:

Компетентна - 12,9%;

Популистическая - 15%;

Непрофисиональная, дилетантская - 55,3%;

Отказ от ответа/не знаю - 16,9%.

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Всего были опрошены 2 000 респондентов.