Покупатели элитных алмазов начали активно скупать камни
Покупатели элитных алмазов начали «безумно» скупать камни, несмотря то, что цены на них завышены, сообщает Лента.ру.
На последнем закрытом от посторонних аукционе De Beers, который состоялся в начале июня, в ряде случаев стоимость камней была на 10 процентов выше, чем во время прошлых распродаж.
Агентство Bloomberg отмечает, что готовность покупать камни по завышенной цене демонстрирует растущий спрос в индустрии, которая почти полностью была остановлена пандемией. Сейчас огранщики и полировщики, составляющие основу мирового алмазного рынка, яростно конкурируют за камни.
Покупатели, известные как сайтхолдеры (в том числе Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.), покупают камни De Beers на торгах в Габороне (Ботсвана). В продажах принимает участие ограниченное количество компаний, отобранных концерном, — их называют «алмазным синдикатом». Концерн устанавливает цены на бриллианты, но в последнее время они оказались выше рыночных.
С 2020 года алмазная отрасль сильно пострадала из-за наступления пандемии коронавируса и падения спроса на ювелирные украшения. В итоге цены на драгоценные камни упали до 10-летнего минимума. В 2021-м производство алмазов оказалось на 20-25 процентов ниже доковидного уровня на фоне опустошения запасов добывающих компаний.
Восстановления рынка ждут не раньше 2025 года, при этом предложение будет расти от силы на 1-2 процента в год.