Надежда Матвеева часто радует поклонников новыми снимками в Instagram. Часто Надежда показывает, как проводит время на работе, ﻿на выходных, не забывая при этом демонстрировать свои модные наряды. А как обычно проходит ее утро перед эфиром? Смотрите далее в материале, сообщает Курс Украины.

Надежда Матвеева на одном из снимков в Instagram позирует в эффектном брючном костюме красного цвета, дополнив его черным топом и яркими сабо с необычным принтом. Образ завершила привычная прическа с игривыми кудряшками и лаконичный макияж с акцентом на глазах. Собака по кличке Семми, с которым Надежда практически не разлучается, рядом с телеведущей.

«Прекрасное утро - обещание хорошего дня. Как бы вы назвали эти фото?»,- поинтересовалась Надежда у своих подписчиков.

Надя именно вместе ﻿с Семми проводит каждое свое утро .