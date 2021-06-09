Ребров пожаловался на зарплату в венгерском клубе

Бывший коуч киевского "Динамо" Сергей Ребров, который недавно возглавил клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказал о своих гонорарах во время работы в венгерском "Ференцвароше, сообщает УНИАН.

Слова 47-летнего специалиста приводит nemzetisport﻿.

"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы преуспевали в еврокубках. Сначала вышли в Лигу Европы, потом в группу Лиги чемпионов. Я много работал ради успехов и заслужил эти деньги. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату" , - отметил Ребров.

По информации венгерских масс-медиа Ребров зарабатывал в "Ференцвароше" 700 тысяч евро в год, а в своем новом клубе, "Аль-Айне" из ОАЭ, его годовой оклад составит 4 миллиона евро в год.

Сергей Ребров: карьера и достижения