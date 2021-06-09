У Зеленского рассказали, чего ждут от встречи Байдена и Путина

На грядущей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности нашей страны, ﻿заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

"Безусловно, встреча президентов двух больших стран, оказывающих существенное влияние на глобальную повестку, крайне важна для понимания главного. Чего в той же глобальной повестке будет больше: агрессивного экспансионизма в любой форме, что исповедует РФ, или все-таки модернистских подходов, повышающих технологическую конкурентоспособность страны, что исповедуют США", — заявил он.

По словам Подоляка, необходимо обязательно учитывать, в чем состоит ключевой смысл саммита США и России.

"Для американской стороны это, прежде всего, попытка определить — можно ли все-таки установить некие незыблемые правила для предсказуемых отношений с руководством РФ и вернуть уважение к международному праву, которое было подорвано за последнее десятилетие. Подорвано, кстати, в существенной мере именно российскими инициативами. Поэтому как результат саммита на глобальном уровне нужно ожидать именно это — либо получится достичь большей предсказуемости международных отношений, либо не получится. И хаос продолжится", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк отметил, что для Украины, разумеется, абсолютно выгодно, чтобы международное право уважалось и никто из глобальных субъектов не увеличивал нестабильность в мире.

"По европейской повестке, включающей в себя в том числе проблематику нашего присоединения к НАТО и финализацию достройки "Северного потока-2", — у нас есть стойкая уверенность в том, что американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Это уже безусловный факт", — сказал он.

Советник руководителя ОП также указал на то, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время недавнего личного разговора четко и недвусмысленно скоординировали позиции наших государств по целому ряду актуальных безопасностных вопросов.