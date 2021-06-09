У Зеленского рассказали, чего ждут от встречи Байдена и Путина
На грядущей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности нашей страны, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.
"Безусловно, встреча президентов двух больших стран, оказывающих существенное влияние на глобальную повестку, крайне важна для понимания главного. Чего в той же глобальной повестке будет больше: агрессивного экспансионизма в любой форме, что исповедует РФ, или все-таки модернистских подходов, повышающих технологическую конкурентоспособность страны, что исповедуют США", — заявил он.
По словам Подоляка, необходимо обязательно учитывать, в чем состоит ключевой смысл саммита США и России.
"Для американской стороны это, прежде всего, попытка определить — можно ли все-таки установить некие незыблемые правила для предсказуемых отношений с руководством РФ и вернуть уважение к международному праву, которое было подорвано за последнее десятилетие. Подорвано, кстати, в существенной мере именно российскими инициативами. Поэтому как результат саммита на глобальном уровне нужно ожидать именно это — либо получится достичь большей предсказуемости международных отношений, либо не получится. И хаос продолжится", — подчеркнул советник руководителя ОП.
Подоляк отметил, что для Украины, разумеется, абсолютно выгодно, чтобы международное право уважалось и никто из глобальных субъектов не увеличивал нестабильность в мире.
"По европейской повестке, включающей в себя в том числе проблематику нашего присоединения к НАТО и финализацию достройки "Северного потока-2", — у нас есть стойкая уверенность в том, что американская сторона при обсуждении тем, связанных с Украиной, будет на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Это уже безусловный факт", — сказал он.
Советник руководителя ОП также указал на то, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время недавнего личного разговора четко и недвусмысленно скоординировали позиции наших государств по целому ряду актуальных безопасностных вопросов.
"Коммуникация со всеми нашими партнерами базируется на ключевом принципе: любые действенные решения во всех чувствительных для нас вопросах могут приниматься только с учетом наших национальных интересов. И это принципиальная позиция Владимира Александровича (Зеленского — прим. ред.)", — резюмировал Подоляк.