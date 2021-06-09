Суд отклонил липовые показания насчет сбитого MH17, переданные РФ

Следственная группа по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году пассажирском рейсе МН17 отклонила показания двух свидетелей, переданных Россией. Об этом на заседании в среду, 9 июня, заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщает Корреспондент.

В суде сообщили, что супружеская пара из оккупированного Снежного, которая сейчас проживает в России, заявила, что видела запуск ракеты не в районе Первомайского, а из Амвросиевки. Но следствие отмечает, что если бы это было именно так, то место запуска находилось бы слишком далеко от места катастрофы MH17. Также расследование не нашло других подтверждений данной информации.

При этом есть подтверждения наличия как минимум двух "Буков" на оккупированной территории. За несколько дней до катастрофы они попали на спутниковые снимки на военном полигоне под Донецком, но после крушения самолета исчезли.

Также российская сторона прислала копии спутниковых снимков местности в районе села Зарощенское (было под контролем Украины), на которые якобы попал украинский "Бук". Оригиналы были якобы уничтожены.

Но, по данным расследования, российские фото были сделаны в период с 30 мая до середины июня – задолго до катастрофы. При этом в РФ утверждают, что фото датированы 14 июля 2014 года. Подделку определили на основе изменения ландшафта, поскольку, например, на фото от 17 июля в этом районе было вспаханное поле, чего не было на фото якобы от 18 июля.

Также выяснилось, что ранее в этом районе действительно передвигался украинский "Бук", но его нельзя было использовать для того, чтобы сбить самолет. За месяц до происшествия он был поврежден в результате обстрела сепаратистов.

Накануне на заседании суда было показано видео, на котором зенитно-ракетный комплекс "Бук" направляется в сторону пгт Первомайское.

Также судьи сообщили, что единственной версией крушения рейса МН17 является поражение ракетой "Бука".