Украина нарастила транзит сжиженного газа

Объем транзита сжиженного углеводородного газа (СУГ) по территории Украины в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, составив 251,8 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95, сообщает Enkorr.

Свыше 99% всего транзита пришлось на российский СУГ: за пять месяцев текущего года он увеличился на 6,4%, до 249,7 тыс. т.

Газ из РФ по морю доставляли через порт Измаил. Однако основной объем пришелся на железную дорогу. В Польшу было направлено 137,2 тыс. т, в Венгрию –37,9 тыс. т, в Молдову – 13,7 тыс. т и в Румынию – 3,45 тыс. т.

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-мае составил 2 тыс. т. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

Общий транзит через украинские порты вырос на 55,4% (57,4 тыс. т) по сравнению с январем-маем 2020 года. В то же время перевозка газа в Восточную Европу по железной дороге сократилась на 5,6% (194,4 тыс. т).