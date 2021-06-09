У МВФ остался один должник. Украина поможет с выплатами

Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд по оказанию финансовой помощи Республике Судан. Судан остался единственной страной, которая имеет просроченную задолженность перед МВФ, сообщает РБК-Украина.

Решение принято во время заседания правительства 9 июня, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Совет директоров МВФ 10 мая 2021 года одобрил пакет финансирования для полного погашения долгов Судана перед МВФ и другими государствами-членами МВФ в рамках Инициативы для бедных стран с крупной задолженностью (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).

Предполагается, что погашение долгов Судана перед МВФ будет происходить за счет использования средств, накопленных на специально созданных для таких случаев счетах, а именно: Специального страхового счета (SCA-1) и административного счета отсроченных собрания, путем использования 100% средств, доступных на административном счета отложенных сборов, и 865 миллионов СПЗ из 1,1 миллиарда СДР на счете SCA-1, а также за счет дополнительных грантовых средств стран-членов МВФ.

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около 23,9 млн долларов).

По результатам обработки вопроса с Министерством развития экономики, Министерством юстиции и Национальным банком Украины согласована позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долларов).

При этом Министерство иностранных дел Украины письмом от 19 апреля сообщило, что не поддерживает указанную инициативу по соображениям политического характера.

Проектом распоряжения Кабинета министров предполагается одобрить проект письма в МВФ с целью предоставления согласия на перевод части средств в размере 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долларов) для помощи Судану. Остальные средства в размере около 12,5 млн СПЗ будут зачислены на счет Украины в СПЗ, которые в дальнейшем будут использованы для погашения процентов по кредитам МВФ.