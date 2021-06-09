Украинцы смогут использовать международное свидетельство о вакцинации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для подтверждения вакцинации от Covid-19 граждане Украины смогут использовать Международное свидетельство о вакцинации и "ковидный сертификат, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство Украины договаривается с другими странами, чтобы наши граждане смогли беспрепятственно пересекать границы и путешествовать. Какие документы украинцы смогут использовать как подтверждение вакцинации?

Первый - это Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, вторым документом является так называемый "ковидный сертификат" или "иммунный паспорт" .

"Он еще на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ. Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной - через "Дия", - добавил он.

Кроме того, такой документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител.