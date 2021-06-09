Шмыгаль рассказал, во сколько обойдется инвентаризация лесов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет решение, благодаря которому в этом году будет выделено 20 млн грн на инвентаризацию лесов, сообщает УНИАН.

Об этом во время сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы утверждаем порядок использования средств, чтобы в полной мере провести эту инвентаризацию за следующие четыре года. На этот год предусматривается почти 20 млн грн. Мы запускаем инвентаризацию лесов, что даст возможность понять всю информацию об их количестве и качестве, очень активно внедряем цифровизацию, чтобы ликвидировать все возможные коррупционные факторы" , - сказал он.

Также он добавил, что сейчас начинается бета-тестирование двух услуг – получение лесорубного билета и сертификата о происхождении лесоматериалов.

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