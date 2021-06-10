Три лучших рецепта десерта с клубникой

Три лучших рецепта десерта с клубникой

Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни, сообщает 24 Канал.

К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.

Панна кота с клубникой

  • Время: 5 часов
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

Ингредиенты:

  • 250 граммов сливок 33%;
  • 125 граммов молока 3,2%;
  • 8 граммов желатина;
  • 50 граммов сахара;
  • 1 стручок ванили;
  • 50 граммов воды.
  1. В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут.
  2. Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек.
  3. В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте.
  4. Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито.
  5. Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения.
  6. Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов.
  7. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  8. Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.
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Капкейки со сливочным кремом

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

Ингредиенты:

  • 220 граммов муки;
  • 100 миллилитров молока 3,2%;
  • 120 граммов сливочного масла 82%;
  • 120 граммов сахара;
  • 10 граммов ванильного сахара;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

  • 150 граммов сливочного сыра;
  • 50 граммов сахарной пудры;
  • 50 миллилитров сливок;
  • ванильный сахар.
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  1. В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции.
  2. В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
  3. Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции.
  4. Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.

Ванильный чизкейк с клубникой

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 349 ккал

Ингредиенты:
﻿120 граммов сливочного масла 82%;
﻿220 граммов песочного печенья;

Ингредиенты для крема:

  • 250 граммов сливочного сыра (Филадельфия);
  • 350 миллилитров сметаны 20 – 25%;
  • ванильный сахар;
  • 120 граммов сахара;
  • 3 яйца.
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  1. Для приготовления основы измельчите печенье в крошку с помощью комбайна, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
  2. Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов на десять минут.
  3. В миске смешайте сметану с сахаром, добавьте ванильный сахар, аккуратно взбейте миксером. Далее – добавьте сливочный сыр, перемешайте, постепенно вбейте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
  4. Достаньте из духовки тесто, вылейте сверху в форму крем, отправьте запекаться на 50 – 55 минут при температуре 160 градусов. Готовый торт оставьте на 2:00 в духовке для охлаждения. Достаньте из духовки, отправьте в холодильник на 6 часов.
  5. Для декора очистите клубнику, нарежьте ломтиками.
  6. Готовый чизкейк разрежьте на порции, задекорируйте шоколадным сиропом и клубникой. Приятного аппетита!

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