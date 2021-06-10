Три лучших рецепта десерта с клубникой
Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни, сообщает 24 Канал.
К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.
Панна кота с клубникой
- Время: 5 часов
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 187 ккал
Ингредиенты:
- 250 граммов сливок 33%;
- 125 граммов молока 3,2%;
- 8 граммов желатина;
- 50 граммов сахара;
- 1 стручок ванили;
- 50 граммов воды.
- В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут.
- Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек.
- В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте.
- Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито.
- Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения.
- Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов.
- Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.
Капкейки со сливочным кремом
- Время: 50 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 305 ккал
Ингредиенты:
- 220 граммов муки;
- 100 миллилитров молока 3,2%;
- 120 граммов сливочного масла 82%;
- 120 граммов сахара;
- 10 граммов ванильного сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 2 яйца;
- щепотка соли.
Ингредиенты для крема:
- 150 граммов сливочного сыра;
- 50 граммов сахарной пудры;
- 50 миллилитров сливок;
- ванильный сахар.
- В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
- Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции.
- Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.
Ванильный чизкейк с клубникой
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 349 ккал
Ингредиенты:
120 граммов сливочного масла 82%;
220 граммов песочного печенья;
Ингредиенты для крема:
- 250 граммов сливочного сыра (Филадельфия);
- 350 миллилитров сметаны 20 – 25%;
- ванильный сахар;
- 120 граммов сахара;
- 3 яйца.
- Для приготовления основы измельчите печенье в крошку с помощью комбайна, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания выстелить пергаментом, выложите тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов на десять минут.
- В миске смешайте сметану с сахаром, добавьте ванильный сахар, аккуратно взбейте миксером. Далее – добавьте сливочный сыр, перемешайте, постепенно вбейте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
- Достаньте из духовки тесто, вылейте сверху в форму крем, отправьте запекаться на 50 – 55 минут при температуре 160 градусов. Готовый торт оставьте на 2:00 в духовке для охлаждения. Достаньте из духовки, отправьте в холодильник на 6 часов.
- Для декора очистите клубнику, нарежьте ломтиками.
- Готовый чизкейк разрежьте на порции, задекорируйте шоколадным сиропом и клубникой. Приятного аппетита!