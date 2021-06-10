Три лучших рецепта десерта с клубникой

Изысканные десерты с ароматной, сладкой и сочной клубникой, понравятся всем. Их можно подавать к праздничному столу и в будни, сообщает 24 Канал.

К вашему вниманию – итальянский панна кота с клубникой, ванильные капкейки со сливочным кремом и нежный творожный чизкейк.

Панна кота с клубникой

Время: 5 часов

5 часов Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

Ингредиенты:

250 граммов сливок 33%;

125 граммов молока 3,2%;

8 граммов желатина;

50 граммов сахара;

1 стручок ванили;

50 граммов воды.

В миску с холодной водой выложите желатин, оставьте для набухания на несколько минут. Стручок ванили разрежьте вдоль, очистите от семечек. В кастрюле соедините молоко со сливками, поставьте на огонь, разогрейте, добавьте стручок ванили. Доведите до кипения, снимите с огня, добавьте сахар и перемешайте. Достаньте из кастрюли стручки ванили, процедите через мелкое сито. Далее – добавьте желатин к сливкам, перемешайте до полного его растворения. Вылейте молочную смесь в силиконовые формы, оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 5 часов. Клубнику тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Выложите десерт на тарелку, задекорируйте клубникой.

Капкейки со сливочным кремом

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 305 ккал

Ингредиенты:

220 граммов муки;

100 миллилитров молока 3,2%;

120 граммов сливочного масла 82%;

120 граммов сахара;

10 граммов ванильного сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 яйца;

щепотка соли.

Ингредиенты для крема:



150 граммов сливочного сыра;

50 граммов сахарной пудры;

50 миллилитров сливок;

ванильный сахар.

В миске взбейте миксером сливочное масло с сахаром, добавьте ванильный сахар, яйца, молоко. Далее постепенно добавляйте просеянную муку, разрыхлитель, перемешайте тесто до однородной консистенции. В формы выложите тесто, отправьте запекаться в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления крема в миске смешайте холодный сливочный сыр с сахарной пудрой, аккуратно взбейте миксером, постепенно влейте сливки, взбивайте до однородной консистенции. Готовые капкейки задекорируйте кремом или клубникой в шоколаде.

Ванильный чизкейк с клубникой

Время: 55 минут

55 минут Порции : 4 – 8

: 4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 349 ккал

Ингредиенты:

﻿120 граммов сливочного масла 82%;

﻿220 граммов песочного печенья;

Ингредиенты для крема:



250 граммов сливочного сыра (Филадельфия);

350 миллилитров сметаны 20 – 25%;

ванильный сахар;

120 граммов сахара;

3 яйца.