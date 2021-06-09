Минздрав ожидает, что "зеленая" зона продержится в Украине все лето

Министерство здравоохранения ожидает сохранения "зеленого" уровня эпидопасности на всей территории Украины на летний период, что может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС, заявил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе и на протяжении летнего периода", – сказал он.

Кроме того, министр добавил что позитивность тестирований в Украине впервые в 2020-2021 годах соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%.

"Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС. Это, в свою очередь, может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом 2021 года", – сообщил Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", – сказал глава минздрава.

По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом – на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%.